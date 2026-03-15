Krawall am "Assi-Eck": Pyrowürfe auf Polizei

Dresden - Krawall am " Assi-Eck ": Am Samstag gegen 1 Uhr hatten sich rund 200 Personen an der Kreuzung Rothenburger/Louisenstraße gesammelt.

Ein Böller wurde in Richtung der Polizei geworfen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Der Straßenbahnverkehr musste eingestellt werden. Schließlich wurde in der Menge auch eine Papiertonne angezündet.

Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, skandierten die Krawallos linke Parolen und zündeten Pyrotechnik. Ein Böller flog dabei auch in Richtung der Polizei, verletzt wurde niemand.