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Krawall am "Assi-Eck": Pyrowürfe auf Polizei
Dresden - Krawall am "Assi-Eck": Am Samstag gegen 1 Uhr hatten sich rund 200 Personen an der Kreuzung Rothenburger/Louisenstraße gesammelt.
Der Straßenbahnverkehr musste eingestellt werden. Schließlich wurde in der Menge auch eine Papiertonne angezündet.
Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, skandierten die Krawallos linke Parolen und zündeten Pyrotechnik. Ein Böller flog dabei auch in Richtung der Polizei, verletzt wurde niemand.
Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa