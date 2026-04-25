Kreisliga-Partie eskaliert: Rudelbildung während des Spiels, Faustschläge danach

Altdorf (Landkreis Esslingen) - In Baden-Württemberg ist am Freitagabend ein Fußballspiel dermaßen eskaliert, dass Polizei und Krankenwagen anrücken mussten. Zwischen mehreren Beteiligten flogen die Fäuste. Zwei Spieler landeten im Krankenhaus.

Neben der Rudelbildung wurde auch noch der Schiedsrichter beleidigt. (Symbolfoto) © 123RF/dziurek

Die Kreisligapartie TSV Altdorf gegen TSV Oberensingen II musste schon während des Spiels wegen einer Rudelbildung mehrere Minuten unterbrochen werden. Nach einer Tätlichkeit beim Stand von 2:0 für die Gäste kam es zu Tumulten, die letztlich in zwei Roten Karten mündeten.

Mit zwei Mann mehr gelang dem TSV Altdorf in der 90. Minute nicht nur der Ausgleich, sondern wenige Momente später auch der 3:2-Siegtreffer.

Laut Polizeimeldung jubelte der Siegtorschütze gegen 21.30 Uhr provozierend vor der gegnerischen Auswechselbank. Das gefiel einem 19-jährigen Spieler der Gäste offenbar gar nicht, sodass er sich seinen Gegner vorknöpfen wollte.

"Nachdem ein 33-jähriger Spieler des TSV Altdorf den 19-Jährigen daran hindern wollte, versetzte dieser dem 33-Jährigen einen Kopfstoß, wodurch dieser sich eine nicht unerhebliche Gesichtsverletzung zuzog", so die Polizei.