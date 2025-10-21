Kriminelle organisieren Scheinehen, um Aufenthalt in Deutschland zu bekommen

Die Kripo und die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ermitteln in zahlreichen Fällen, in denen Scheinehen als Mittel zur Aufenthaltsgenehmigung genutzt wurden.

Von Friederike Hauer

Nürnberg - Eine Gruppe soll zahlreiche Scheinehen organisiert haben, um an Aufenthaltstitel in Deutschland zu kommen.

Zahlreiche Ehen sollen nur auf dem Papier bestanden haben, fanden die Ermittler heraus. (Symbolfoto)
Zahlreiche Ehen sollen nur auf dem Papier bestanden haben, fanden die Ermittler heraus. (Symbolfoto)  © Annette Riedl/dpa

Die Kriminalpolizei Nürnberg führt seit mehreren Monaten gemeinsame Ermittlungen mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, teilte die Behörde am Dienstag mit.

So fiel der Ausländerbehörde Nürnberg seit Mitte 2025 auf, dass vermehrt nigerianische Staatsangehörige die Ausstellung einer Aufenthaltskarte für die EU beantragten. Bei der Begründung wurde eine Ehe mit ungarischen Staatsangehörigen (Männer und Frauen) angegeben.

Ermittlungen ergaben, dass die Ehepaare aber gar nicht in Nürnberg wohnten. Es bestand der Verdacht, dass es sich um sogenannte "Scheinehen" handelte, die nach europäischem Gesetz eine Straftat darstellen.

Schock im eigenen Garten: Mann entdeckt erhängte Katze im Kreis Reutlingen
Polizeimeldungen Schock im eigenen Garten: Mann entdeckt erhängte Katze im Kreis Reutlingen

Die Ermittler fanden heraus, dass die ungarischen Ehepartner gegen Entgelt als Scheineheleute rekrutiert wurden. Danach wurde sie zu Standesämtern in Rom und Athen begleitet, wo die Eheschließung mit dem nigerianischen Partner bzw. der Partnerin erfolgte.

Frauen und Männer aus Ungarn für Scheinehen rekrutiert

Die Polizei durchsuchte unter anderem Objekte in Bayern und stellte Unterlagen sicher. (Symbolfoto)
Die Polizei durchsuchte unter anderem Objekte in Bayern und stellte Unterlagen sicher. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa

Auffällig war, dass die ungarischen Ehepartner ausschließlich für Behördengänge zur Erteilung der Aufenthaltserlaubnis der nigerianischen Partner nach Deutschland einreisten.

In diesem Zusammenhang wurden Anfang Oktober 13 Wohnungen in Nürnberg, Bamberg, Berlin und Essen durchsucht. Dabei handelte es sich um die angeblichen Wohnungen der Ehepaare.

Angetroffen wurden lediglich drei der nigerianischen Eheleute, von den ungarischen Partnern gab es keine Spur. Stattdessen lebten teils andere Mieter in den Zimmern, so die Polizei. Da zwei von ihnen keine gültige Aufenthaltserlaubnis hatten, wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Gesicht von Schülerin! Ermittlungen gegen Lehrer wegen KI-Sexvideo
Polizeimeldungen Gesicht von Schülerin! Ermittlungen gegen Lehrer wegen KI-Sexvideo

30 Mobiltelefone und zahlreiche schriftliche Unterlagen wurden sichergestellt. Die Kripo ermittelt derzeit in weiteren 38 Fällen. Dabei geht es vor allem um die Hinterleute dieser "Scheinehe"-Struktur, berichtet die Polizei.

Titelfoto: Bildmontage: Annette Riedl/dpa, Marijan Murat/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: