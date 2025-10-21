Kriminelle organisieren Scheinehen, um Aufenthalt in Deutschland zu bekommen

Nürnberg - Eine Gruppe soll zahlreiche Scheinehen organisiert haben, um an Aufenthaltstitel in Deutschland zu kommen.

Zahlreiche Ehen sollen nur auf dem Papier bestanden haben, fanden die Ermittler heraus. (Symbolfoto) © Annette Riedl/dpa

Die Kriminalpolizei Nürnberg führt seit mehreren Monaten gemeinsame Ermittlungen mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, teilte die Behörde am Dienstag mit.

So fiel der Ausländerbehörde Nürnberg seit Mitte 2025 auf, dass vermehrt nigerianische Staatsangehörige die Ausstellung einer Aufenthaltskarte für die EU beantragten. Bei der Begründung wurde eine Ehe mit ungarischen Staatsangehörigen (Männer und Frauen) angegeben.

Ermittlungen ergaben, dass die Ehepaare aber gar nicht in Nürnberg wohnten. Es bestand der Verdacht, dass es sich um sogenannte "Scheinehen" handelte, die nach europäischem Gesetz eine Straftat darstellen.

Die Ermittler fanden heraus, dass die ungarischen Ehepartner gegen Entgelt als Scheineheleute rekrutiert wurden. Danach wurde sie zu Standesämtern in Rom und Athen begleitet, wo die Eheschließung mit dem nigerianischen Partner bzw. der Partnerin erfolgte.