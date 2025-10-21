33-Jähriger tötet Jugendlichen bei Streit an Edeka-Kasse

Lemgo - Ein Streit in einem Supermarkt im nordrhein-westfälischen Lemgo ist am Montag derart eskaliert, dass ein 16-jähriger Jugendlicher tödliche Verletzungen erlitt. Ein 33-Jähriger wurde wenig später von der Polizei festgenommen. Der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Bei einer Auseinandersetzung in einem Supermarkt in Lemgo in Nordrhein-Westfalen ist ein Jugendlicher am Montagabend tödlich verletzt worden. © Christian Müller/dpa

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren der 33-Jähriger aus Lemgo und der ebenfalls aus Lemgo stammende Teenager am Montagabend zunächst auf dem Parkplatz der Edeka-Filiale an der Lemgoer Straße in einen verbalen Streit geraten, wie die Staatsanwaltschaft Detmold und die Polizei Bielefeld in einer gemeinsamen Mitteilung schilderten.

Demnach hatte sich der Streit zwischen den beiden Kontrahenten dann im Kassenbereich des Supermarktes fortgesetzt, in dessen weiterem Verlauf der 33-Jährige den Jugendlichen plötzlich mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und so schwer verletzt haben soll, dass dieser noch vor Ort seinen Verletzungen erlag.

"Der Tatverdächtige wurde unmittelbar nach der Tat durch Einsatzkräfte der Polizei Lippe festgenommen", berichtete ein Polizeisprecher.

Die Detmolder Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen, die gemeinsam mit der Mordkommission "Kasse" des Polizeipräsidiums Bielefeld geführt werden.