Kripo ermittelt nach tödlichem Traktor-Unfall: Anhänger überrollt 59-Jährigen
Hofheim in Unterfranken - Auf einem Bauernhof in Hofheim in Unterfranken hat sich am Donnerstagnachmittag ein tragischer Unfall abgespielt, bei dem ein 59 Jahre alter Mann ums Leben kam. Auch die Kripo ermittelt.
Wie die Polizei berichtet, ereignete sich das Unglück gegen 15.15 Uhr im Ortsteil Reckertshausen (Landkreis Haßberge).
Demnach geriet ein zuvor abgehängter Traktor-Anhänger aus bislang ungeklärter Ursache ins Rollen und erfasste den 59-jährigen Mann. Er wurde dabei tödlich verletzt.
Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Verstorbenen um den Fahrer des Traktors.
Rettungskräfte wurden umgehend alarmiert und trafen schnell an der Unfallstelle ein. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte jedoch nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.
Der genaue Ablauf des Geschehens ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zur Betreuung der Angehörigen war zudem ein Notfallseelsorger im Einsatz.
Titelfoto: dpa-Bildfunk