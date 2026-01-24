Kripo ermittelt nach tödlichem Traktor-Unfall: Anhänger überrollt 59-Jährigen

Hofheim in Unterfranken - Auf einem Bauernhof in Hofheim in Unterfranken hat sich am Donnerstagnachmittag ein tragischer Unfall abgespielt, bei dem ein 59 Jahre alter Mann ums Leben kam. Auch die Kripo ermittelt.

Nach dem tödlichen Traktor-Unfall im unterfränkischen Hofheim (Landkreis Haßberge) ermittelt auch die Kriminalpolizei. (Symbolbild) © dpa-Bildfunk

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich das Unglück gegen 15.15 Uhr im Ortsteil Reckertshausen (Landkreis Haßberge).

Demnach geriet ein zuvor abgehängter Traktor-Anhänger aus bislang ungeklärter Ursache ins Rollen und erfasste den 59-jährigen Mann. Er wurde dabei tödlich verletzt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Verstorbenen um den Fahrer des Traktors.

Rettungskräfte wurden umgehend alarmiert und trafen schnell an der Unfallstelle ein. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte jedoch nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.