26.07.2023 13:57 Feuer in Genthin: Küchengerät setzt Einfamilienhaus in Flammen

In Genthin kam es am Dienstagmittag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 80.000 Euro.

Von Sophie Marie Kemnitz

Genthin - Am Dienstagmittag kam es in der Burger Straße im Genthiner Ortsteil Prachen (Landkreis Jerichower Land) zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Anwohner bemerkten das Feuer und alarmierten die Polizei. (Symbolbild) © 123rf.com/huettenhoelscher Nach Angaben der Polizeiinspektion Stendal wurde der Brand durch örtliche Polizeibeamte nach der Meldung in der Küche des Hauses lokalisiert. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand erfolgreich gelöscht und ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Glücklicherweise wurde keine Person verletzt, da sich die Bewohner zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus befanden. Es entstand jedoch ein Gesamtschaden von etwa 80.000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein defektes Küchengerät die Ursache für den Brand gewesen sein. Die Ermittlungen sind jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen.

