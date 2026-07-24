Kühlmittel auf Werksgelände ausgetreten: Besteht Gefahr? Wasserproben sollen Aufschluss bringen

Silbitz (Saale-Holzland-Kreis) - Nach dem Austritt von Glycol auf einem Firmengelände in Silbitz (Saale-Holzland-Kreis) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Gewässer- und Bodenverunreinigung.

Belastetes Wasser sei auf eine angrenzende Wiesenfläche auf dem Firmengelände in Silbitz abgepumpt worden. (Symbolfoto) © 123RF/andriimedvediuk

Das Kühlmittel sei nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten bei Wartungsarbeiten an einer Industrieanlage aus bislang ungeklärter Ursache ausgetreten und habe einen betriebsinternen Kühlteich verunreinigt, teilte die Polizei mit.

Belastetes Wasser sei auf eine angrenzende Wiesenfläche auf dem Firmengelände abgepumpt worden.

Feuerwehr, Polizei und die untere Wasserbehörde hätten den Vorfall überprüft und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr eingeleitet. Unter anderem seien Wasserproben entnommen und der betroffene Kühlteich gereinigt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Ergebnisse der Wasserproben stehen demnach noch aus.