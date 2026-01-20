Kühe auf Straße: Auto kollidiert mit Tier
Barchfeld-Immelborn (Wartburgkreis) - In der Nacht zu Dienstag ist es in Barchfeld-Immelborn zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen.
Ein 25 Jahre alter Autofahrer war laut Polizei auf der Nürnberger Straße unterwegs, als plötzlich mehrere Kühe die Fahrbahn überquerten.
Trotz Bremsversuchs konnte der Mann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte mit einem der Tiere zusammen.
Durch die Kollision entstand an dem Pkw ein Totalschaden von rund 6000 Euro.
Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Kuh wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Tierarzt sowie der Halter kümmerten sich vor Ort um das Tier.
