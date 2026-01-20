Kühe auf Straße: Auto kollidiert mit Tier

Barchfeld-Immelborn (Wartburgkreis) - In der Nacht zu Dienstag ist es in Barchfeld-Immelborn zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen.

Nach dem Zusammenstoß mit einer Kuh kam der Pkw in der Nürnberger Straße stark beschädigt zum Stehen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Ein 25 Jahre alter Autofahrer war laut Polizei auf der Nürnberger Straße unterwegs, als plötzlich mehrere Kühe die Fahrbahn überquerten.

Trotz Bremsversuchs konnte der Mann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte mit einem der Tiere zusammen.

Durch die Kollision entstand an dem Pkw ein Totalschaden von rund 6000 Euro.