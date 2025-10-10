Kunde beobachtet Raubüberfall auf Tankstelle: Polizei sucht Zeugen
Schönebeck - Am Mittwoch wurde eine Tankstelle in Schönebeck (Sachsen-Anhalt) überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.
Zwei Männer betraten zwischen 2.29 und 2.34 Uhr eine Tankstelle in der Magdeburger Straße, wie die Polizeiinspektion Magdeburg am Freitag mitteilte.
Einer bedrohte den Mitarbeiter mit einer pistolenähnlichen Waffe und forderte, die Kasse zu öffnen. Der Mitarbeiter gab nach, während der zweite Täter sich das Bargeld im unteren dreistelligen Bereich aus der Kasse einsteckte.
Anschließend stopfte er noch Tabakwaren aus dem Verkaufs- und Pausenraum in die Tasche mit den Scheinen.
Dann betrat ein bisher unbekannter Zeuge die Tankstelle, an welchem die Täter beim Gehen direkt vorbeiliefen. Sie flüchteten in einem Fahrzeug.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zu der Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?
So sehen die Täter aus
Der erste Täter wird wie folgt beschrieben:
- ca. 1,80 Meter groß
- sportliche Figur
- bekleidet mit einer schwarzen Sturmhaube, einer schwarzen Jacke, einer grauen Hose, schwarzen Schuhen und gelb-roten Handschuhen
- hatte eine pistolenähnliche Waffe
Der zweite Täter sah so aus:
- ca. 1,75 Meter groß
- korpulente Figur
- bekleidet mit einer schwarzen Sturmhaube, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose, mit schwarzen Schuhen sowie schwarzen Handschuhen
- trug eine schwarze Umhängetasche sowie eine Sporttasche mit weißem Aufdruck bei sich
"Auch bitten wir insbesondere den unbekannten Zeugen, der sich während der Tathandlung im Verkaufsraum aufhielt, sich bei der Polizei zu melden!", heißt es von den Beamten.
Hinweise werden unter 0391/5461010 oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa