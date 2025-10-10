Kunde beobachtet Raubüberfall auf Tankstelle: Polizei sucht Zeugen

Schönebeck - Am Mittwoch wurde eine Tankstelle in Schönebeck ( Sachsen-Anhalt ) überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei dem Raubüberfall kam ein bisher unbekannter Zeuge in die Tankstelle. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

Zwei Männer betraten zwischen 2.29 und 2.34 Uhr eine Tankstelle in der Magdeburger Straße, wie die Polizeiinspektion Magdeburg am Freitag mitteilte.

Einer bedrohte den Mitarbeiter mit einer pistolenähnlichen Waffe und forderte, die Kasse zu öffnen. Der Mitarbeiter gab nach, während der zweite Täter sich das Bargeld im unteren dreistelligen Bereich aus der Kasse einsteckte.

Anschließend stopfte er noch Tabakwaren aus dem Verkaufs- und Pausenraum in die Tasche mit den Scheinen.

Dann betrat ein bisher unbekannter Zeuge die Tankstelle, an welchem die Täter beim Gehen direkt vorbeiliefen. Sie flüchteten in einem Fahrzeug.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zu der Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?