Flucht vor Polizei endet versteckt im Kofferraum

Erfurt - Eine Verkehrskontrolle nahm am Donnerstagabend im Erfurter Stadtteil Drosselberg ein ungewöhnliches Ende.

Die Flucht eines alkoholisierten Autofahrers vor der Polizei endete in Erfurt ungewöhnlich. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Laut Aussagen der Polizei wollte eine Streife gegen 18.20 Uhr einen 46-jährigen VW-Fahrer kontrollieren, doch der Mann trat aufs Gas und flüchtete stadteinwärts.

Während der Verfolgung schaltete der Fahrer zeitweise die Fahrzeugbeleuchtung aus, bevor er seine Flucht bis zur Körnerstraße fortsetzte.

Anschließend hielt er an, um in den Kofferraum seines eigenen Autos zu klettern, wo die Polizisten den Mann schließlich entdeckten.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 46-Jährige mit über 2,2 Promille alkoholisiert war.