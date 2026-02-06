Zugverkehr lahmgelegt: Obdachlose sorgt für Chaos am Münchner Hauptbahnhof

München - Eine Obdachlose hat am Freitagmorgen den Zugverkehr im Münchner Hauptbahnhof für rund eine halbe Stunde lahmgelegt. Die Frau verirrte sich plötzlich auf den Schienen.

Die Polizei brachte die Obdachlose aus dem Gleisbereich. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

Nachdem sie gegen 6.30 Uhr von einem Fahrer gesehen worden war, wurden die Gleise für den Fern- und Regionalverkehr komplett gesperrt, wie ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei München sagte.

Nur die S-Bahn sei weiter gefahren. Kurze Zeit später habe man die Frau im Bereich der Donnersberger Brücke angetroffen und aus dem Gleisbereich gebracht. Gegen 7.00 Uhr sei der Zugverkehr wieder angelaufen.

Die Bahn meldete Verspätungen und Teilausfälle als Folge der zwischenzeitlichen Sperrung. Warum die Frau im Gleisbereich war, wird von der Bundespolizei derzeit geprüft.