Radfahrer lässt Mann nach Unfall bewusstlos liegen

Schwaikheim - Ein Fahrradfahrer fährt am Donnerstagabend einen 69-Jährigen an und lässt ihn bewusstlos zurück. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Das Krankenhaus verständigte die Polizei. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Gegen 18.30 Uhr prallte ein Fahrradfahrer mit dem Senior zwischen dem Weiler Kreisel und Schwaikheim auf Höhe eines Pferdehofes zusammen, teilt die Polizei mit.

Durch den Unfall wurde der Mann schwer verletzt. Obwohl der 69-Jährige bewusstlos liegen blieb, flüchtete der Radfahrer ohne einen Rettungswagen anzurufen oder erste Hilfe zu leisten.

Als der Mann wieder zu Bewusstsein kam, ging er nach Hause und rief den Rettungsdienst. Mit schweren Verletzungen wurde der 69-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Ärzte verständigten die Polizei über den Vorfall.