Rabiater Einbruch im Erzgebirge: Täter randalieren in Einkaufszentrum
Schwarzenberg/Erzgebirge - Am Wochenende brachen Unbekannte eine Eingangstür zum Ring Center in Schwarzenberg (Erzgebirge) auf. Im Einkaufszentrum randalierten die Gangster, richteten enormen Schaden an und verschwanden mit Bargeld. Die Chefin des Centers ist fassungslos.
Laut Polizei schlugen die Einbrecher zwischen Samstagabend (18 Uhr) und Sonntagmorgen (7 Uhr) zu.
Dabei gingen die Gangster extrem gewaltsam vor, durchsuchten mindestens drei Geschäfte! "Sie demolierten mehrere Türen und randalierten im Gebäude", schildert Center-Chefin Cornelia Unger den Einbruch.
Die Täter hatten es auf Bargeld abgesehen - ihnen gelang es, eine komplette Kassenschublade zu entwenden. Weil sie diese nicht im Gebäude knacken konnten, schleppten sie die Schublade aus dem Center. Anschließend knackten sie den Geldkasten gewaltsam.
Irre! Dabei verletzte sich offenbar einer der Täter so schwer, dass die Kassenschublade voller Blut war. Heißt auch: Die Ermittler haben durch DNA-Analysen womöglich schnell eine Spur zum Täter, sollte das Blut von den Gangstern stammen.
Laut Polizeiangaben konnte die Bande mit Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages verschwinden.
Center-Chefin nach Einbruch: "Wir haben nun sehr viel Ärger"
Ärgerlich - findet auch Center-Chefin. Doch vor allem der hohe Sachschaden macht fassungslos.
Unger: "Die Täter haben uns die äußere Eingangstür und zwei weitere Türen demoliert. Außerdem haben sie in einem Geschäft randaliert." Übrig blieb ein Ort der Verwüstung. Die Polizei spricht von mehreren Zehntausend Euro Sachschaden.
"Wir haben nun sehr viel Ärger und müssen viel wieder in Ordnung bringen. Das ist ein hoher Kostenfaktor", sagt Unger empört.
Titelfoto: Ring Center Schwarzenberg