Rabiater Einbruch im Erzgebirge: Täter randalieren in Einkaufszentrum

Schwarzenberg/Erzgebirge - Am Wochenende brachen Unbekannte eine Eingangstür zum Ring Center in Schwarzenberg ( Erzgebirge ) auf. Im Einkaufszentrum randalierten die Gangster, richteten enormen Schaden an und verschwanden mit Bargeld. Die Chefin des Centers ist fassungslos.

Einbrecher randalierten am Wochenende im Ring Center in Schwarzenberg (Erzgebirge). © Ring Center Schwarzenberg

Laut Polizei schlugen die Einbrecher zwischen Samstagabend (18 Uhr) und Sonntagmorgen (7 Uhr) zu.

Dabei gingen die Gangster extrem gewaltsam vor, durchsuchten mindestens drei Geschäfte! "Sie demolierten mehrere Türen und randalierten im Gebäude", schildert Center-Chefin Cornelia Unger den Einbruch.

Die Täter hatten es auf Bargeld abgesehen - ihnen gelang es, eine komplette Kassenschublade zu entwenden. Weil sie diese nicht im Gebäude knacken konnten, schleppten sie die Schublade aus dem Center. Anschließend knackten sie den Geldkasten gewaltsam.

Irre! Dabei verletzte sich offenbar einer der Täter so schwer, dass die Kassenschublade voller Blut war. Heißt auch: Die Ermittler haben durch DNA-Analysen womöglich schnell eine Spur zum Täter, sollte das Blut von den Gangstern stammen.

Laut Polizeiangaben konnte die Bande mit Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages verschwinden.