Kurios: Pferd steht auf der Straße und verursacht Unfall

Oberdorla (Unstrut-Hainich-Kreis) - Ein plötzlich auf die Straße laufendes Pferd hat am Mittwochabend in der Kreuzgasse in Oberdorla für einen Verkehrsunfall gesorgt.

Ein freilaufendes Pferd verursachte am Mittwoch in Oberdorla einen Unfall. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Gegen 20 Uhr kollidierte laut Polizei ein Autofahrer mit dem Tier.

Nach ersten Erkenntnissen blieb der Fahrer unverletzt. Auch bei dem Pferd waren zunächst keine offensichtlichen Verletzungen erkennbar.

Dennoch wurde das Pferd vorsorglich von einem Tierarzt untersucht.