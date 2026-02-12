Kurios: Pferd steht auf der Straße und verursacht Unfall
Oberdorla (Unstrut-Hainich-Kreis) - Ein plötzlich auf die Straße laufendes Pferd hat am Mittwochabend in der Kreuzgasse in Oberdorla für einen Verkehrsunfall gesorgt.
Gegen 20 Uhr kollidierte laut Polizei ein Autofahrer mit dem Tier.
Nach ersten Erkenntnissen blieb der Fahrer unverletzt. Auch bei dem Pferd waren zunächst keine offensichtlichen Verletzungen erkennbar.
Dennoch wurde das Pferd vorsorglich von einem Tierarzt untersucht.
Am Fahrzeug entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Dieser war so groß, dass das Auto nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa