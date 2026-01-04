Kuriose Attacke: Betrunkener Mann greift Radler mit Seil an

Burg - In der Nacht auf Samstag wurde ein Radfahrer im Jerichower Land attackiert. Sein Angreifer wählte eine kuriose Taktik.

Bei Magdeburg wurde ein Radfahrer von einem Betrunkenen angegriffen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Gegen 23.30 Uhr war ein 35-jähriger Mann auf seinem Rad in Burg bei Magdeburg auf dem Nachhauseweg, als plötzlich ein Fremder vor ihm auf die Straße sprang.

Der 27 Jahre alte Angreifer versuchte zunächst, den Geschädigten von seinem Rad zu schubsen. Als dies nicht gelang, attackierte er ihn plötzlich mit einem Seil.

Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, konnte der 35-Jährige die Attacke abwehren und wurde glücklicherweise nicht verletzt. Er rief die Polizei.

Die Beamten konnten den 27-jährigen Angreifer antreffen und ließen ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Er pustete stattliche 2,79 Promille!