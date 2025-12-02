Kuriose Festnahmen am Kölner Flughafen: Ist das wirklich Zufall?
Köln - Einsatzkräften der Bundespolizei ist am Montag eine kuriose Doppel-Festnahme am Flughafen Köln/Bonn geglückt.
Den offiziellen Infos zufolge habe man nämlich zwei Personen aus ein und demselben Flug festnehmen können.
Den Startschuss setzte ein 30-Jähriger aus Rumänien, der wegen Diebstahl und PC-Betrug zweimal zur Festnahme und achtmal (!) zu Aufenthaltsermittlungen ausgeschrieben war.
Kurze Zeit später ging den Beamten auch eine 32-jährige Rumänin ins Netz. Auch sie war zur Festnahme ausgeschrieben - hinzu kamen fünf Aufenthaltsermittlungen.
Nach einer Personenkontrolle und der Eröffnung eines Haftbefehls wurde auch sie der Kölner Polizei ausgehändigt.
Bei der Kontrolle fiel auf, dass die Frau denselben Wohnort hatte wie der zuvor festgenommene 30-Jährige. Außerdem konnte das Duo - unabhängig voneinander - keine übereinstimmenden Personalien angeben.
Ermittlungen sollen nun klären, ob sich die beiden kennen und in der Vergangenheit kriminell zusammengearbeitet haben.
