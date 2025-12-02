Kuriose Festnahmen am Kölner Flughafen: Ist das wirklich Zufall?

Köln - Einsatzkräften der Bundespolizei ist am Montag eine kuriose Doppel-Festnahme am Flughafen Köln/Bonn geglückt.

Innerhalb weniger Minuten zog die Polizei zwei Personen aus Rumänien aus dem Verkehr. (Symbolbild) © Sascha Thelen/dpa

Den offiziellen Infos zufolge habe man nämlich zwei Personen aus ein und demselben Flug festnehmen können.

Den Startschuss setzte ein 30-Jähriger aus Rumänien, der wegen Diebstahl und PC-Betrug zweimal zur Festnahme und achtmal (!) zu Aufenthaltsermittlungen ausgeschrieben war.

Kurze Zeit später ging den Beamten auch eine 32-jährige Rumänin ins Netz. Auch sie war zur Festnahme ausgeschrieben - hinzu kamen fünf Aufenthaltsermittlungen.

Nach einer Personenkontrolle und der Eröffnung eines Haftbefehls wurde auch sie der Kölner Polizei ausgehändigt.