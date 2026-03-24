Kurioser Streit im Frankfurter Bahnhofsviertel: Plötzlich fallen mehrere Schüsse

Frankfurt am Main - Ein zunächst harmloser Streit nimmt eine dramatische Wendung: Mitten im Frankfurter Bahnhofsviertel fallen plötzlich Schüsse. Auslöser soll ein gestohlener E-Scooter gewesen sein, doch die Situation geriet völlig außer Kontrolle.

Der Schütze konnte kurz nach der Schussabgabe im Frankfurter Bahnhofsviertel festgenommen werden. © Boris Rössler/dpa

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am frühen Sonntagmorgen gegen 5.50 Uhr im Bereich der Niddastraße/Ecke Moselstraße.

Demnach geriet dort ein 24-Jähriger mit mehreren Personen in einen verbalen Streit. Im Verlauf zeigte der später festgenommene Täter bereits eine Schusswaffe.

Noch während der Auseinandersetzung entwendete eine bislang unbekannte und am eigentlichen Streit unbeteiligte männliche Person den E-Scooter des 24-Jährigen und flüchtete.

Als der Besitzer den Diebstahl bemerkte, schoss er mehrfach in Richtung des Flüchtenden.

Alarmierte Polizeistreifen nahmen den Schützen kurze Zeit später im Bahnhofsviertel fest. Am Montag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Die Identität des Mannes, auf den geschossen wurde, ist weiterhin unklar. Nach aktuellem Stand wurde er durch die Schüsse nicht verletzt.