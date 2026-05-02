Kurz vor der Grenze zu Sachsen-Anhalt: Junger Motorradfahrer schwer verunglückt

Nordhausen - Im Landkreis Nordhausen ist am Freitagnachmittag ein junger Motorradfahrer schwer verunglückt.

Der junge Biker verletzte sich bei dem Unfall schwer. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei berichtet, war der 23-Jährige auf der Bundesstraße 81 vom "Netzkater" kommend in Richtung Hasselfelde unterwegs.

Den Angaben nach hatte er in einer Rechtskurve kurz vor der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt die Kontrolle über seine Yamaha verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Der Biker war anschließend gegen die Leitplanke gekracht und gestürzt.

Er verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde ins Südharzklinikum nach Nordhausen gebracht.