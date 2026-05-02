Dieseldiebe zapfen Lkw und Bagger an: Polizei sucht Zeugen

Plauen/Steinbach - Im Vogtland waren in den vergangenen Tagen Dieseldiebe unterwegs.

Am Freitag wurden aus einem Lkw auf dem Rastplatz Vogtland Nord rund 600 Liter Diesel geklaut. (Symbolbild) © 123rf/vitpho

Wie die Polizei mitteilte, wurden am frühen Freitagmorgen bei Plauen aus einem Lkw insgesamt 600 Liter Diesel aus dem Tank geklaut. Der Sattelzug stand auf dem Rastplatz Vogtland Nord an der A72. Der Schaden durch den Diebstahl, der zwischen 1 Uhr in der Nacht und 9 Uhr morgens verübt wurde, liegt im vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Reichenbach unter der Telefonnummer 03765/500 entgegen.

Es ist nicht der einzige Dieseldiebstahl in der Region in den vergangenen Tagen. Erst vor einer Woche waren laut Polizei im Steinberger Ortsteil Rothenkirchen Dieseldiebe auf einem Grundstück an der Neuen Wildenauer Straße zugange.

"Wildenauer Straße. Sie brachen einen Container auf und stahlen daraus einen 30-Liter-Kanister mit Dieselkraftstoff. Außerdem zapften sie aus einem abgestellten Bagger rund 180 Liter Diesel ab", so ein Polizeisprecher.

Der entstandene Schaden liegt bei knapp 600 Euro.