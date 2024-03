29.03.2024 08:15 Lack zerkratzt, Spiegel beschädigt: Polizei schnappt Verdächtigen

Am Mittwoch und Donnerstag wurden in Werdau mehrere Fahrzeuge beschädigt. Am Donnerstag konnte ein mutmaßlicher Täter gestellt werden.

Von Victoria Winkel

Werdau - In Werdau (Landkreis Zwickau) wurden in den vergangenen Tagen mehrere Fahrzeuge beschädigt. Am Donnerstagabend konnte die Polizei einen Verdächtigen schnappen. An mehreren Fahrzeugen in Werdau wurden Außenspiegel und Lack beschädigt. (Symbolbild) © Harry Härtel/Haertelpress Die Ermittler erhielten gegen 22 Uhr den Hinweis, dass ein Mann in der Bahnhofstraße Autos beschädigen würde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie drei Fahrzeuge mit Schäden an den Außenspiegeln und Türen fest. Bei den Autos handelte es sich um einen Renault, einen BMW und einen Porsche. "In der Nähe des Tatortes konnte ein 40-Jähriger deutscher Tatverdächtiger gestellt werden", berichtet ein Polizeisprecher. Erst am Mittwochnachmittag wurde innerhalb einer Dreiviertelstunde in Werdau ein weiterer Porsche beschädigt. Der 308 war zwischen 16.15 Uhr und 17 Uhr auf einem Schotterplatz neben einem Wohnhaus an der Braustraße, zwischen Brüderstraße und der Straße der Jugend geparkt. In der Zeit wurde der graue Lack an mehreren Stellen zerkratzt. Der Schaden summiert sich auf insgesamt 10.000 Euro.

Titelfoto: Harry Härtel/Haertelpress