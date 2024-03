Wieder ein neuer Fall! Serie von Auto-Beschädigungen geht weiter

Plauen - Seit mehreren Tagen werden in Plauen ( Vogtlandkreis ) immer wieder Autos beschädigt. Am Montag meldete die Polizei nun wieder einen neuen Fall.

In der Nacht zu Sonntag wurde in Plauen ein Mercedes zerkratzt. (Symbolbild) © 123 RF/ Nattapong Sirilappanich

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde in der Martin-Luther-Straße ein schwarzer Mercedes E300 beschädigt.

Unbekannte zerkratzten die komplette Beifahrerseite des Fahrzeugs. Laut Polizei wird der entstandene Schaden auf rund 500 Euro geschätzt.

Bereits vergangene Woche wurden in der Nacht zu Sonntag zwei Autos beschädigt. Die beiden Opel waren in der Ostvorstadt geparkt. In den Fällen wurde allerdings nicht der Lack zerkratzt, sondern die Täter sprühten Montageschaum in die Auspuffanlagen der beiden Fahrzeuge.

"Hierbei verursachten sie an einem schwarzen Opel Astra und einem weißen Opel Adam Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Die Plauener Polizei sucht zu den Fällen nach Zeugen, denen verdächtige Personen in der Nähe der Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03741/140 entgegengenommen.