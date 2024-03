12.03.2024 15:53 Ladendetektiv stellt Dieb zur Rede, dann eskaliert die Situation

In einem Discounter in Rostock gab es am Dienstag einen Zwischenfall, bei dem mindestens fünf Personen verletzt wurden.

Von Bastian Küsel

Rostock - Zwischenfall in Rostock: In einem Discounter ist ein Dieb am heutigen Dienstag von einem aufmerksamen Ladendetektiv zur Rede gestellt worden, dann eskalierte die Situation. In einem Discounter in Rostock gab es am Dienstag einen Zwischenfall, bei dem mindestens fünf Personen verletzt wurden. © Stefan Tretropp Wie eine Sprecherin der Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, kam es gegen 13.30 Uhr in einem Netto-Markt an der Pablo-Picasso-Straße zu dem Vorfall. Demnach beobachtete der Ladendetektiv einen Mann, der Lebensmittel und andere Dinge in seine Tasche stopfte und anschließend den Markt verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Als der Detektiv den Dieb zur Rede stellte, griff der Mann ihn sofort an. Zudem ließ er auch noch seinen Hund auf den Ladendetektiv los. Polizeimeldungen Am helllichten Tag: Vandalen attackieren Bahnübergang in Sachsen Der Sicherheitsmitarbeiter setzte sich kurzerhand mit Pfefferspray zur Wehr. Nach TAG24-Informationen soll der Dieb das Spray mitten ins Gesicht bekommen haben. Trotzdem konnte er die Flucht ergreifen. Durch das versprühte Pfefferspray erlitten nach derzeitigem Stand mindestens fünf Menschen in dem Discounter leichte Verletzungen. Sie wurden vom alarmieren Rettungsdienst behandelt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

