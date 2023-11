Ladendieb leistet sich Verfolgungsjagd mit der Polizei, doch ein Bach ist sein Endgegner

Tübingen - Dieser Einfall war ein Reinfall! Ein Jugendlicher hat in Tübingen mutmaßlich eine Jacke gestohlen und ist auf der Flucht vor der Polizei in einen Bach gestürzt.

Mit einem jungen Ladendieb hatte es die Tübinger Polizei am Samstagnachmittag zu tun. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Das Polizeirevier Tübingen ermittelt gegen einen 17-Jährigen, nachdem dieser am gestrigen Samstagnachmittag nach einem Ladendiebstahl trotz Fluchtversuchs geschnappt werden konnte.

Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, hatte der Jugendliche zuvor gegen 16.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Karlstraße eine hochwertige Jacke mitgehen lassen.

Im Verkaufsraum selbst wurde es bereits brenzlig für den jungen Ladendieb, nachdem dieser durch den Ladendetektiv angesprochen wurde.

Der junge Mann rannte daraufhin aus dem Geschäft und flüchtete in Richtung Uhlandstraße, wo eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Tübingen schon auf ihn wartete und zu Fuß dessen Verfolgung aufnahm.