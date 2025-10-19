Ladendieb stopft sich Rucksack voll, doch Mitarbeiterin hat Adleraugen

Weißwasser/Oberlausitz - Die Diebestour eines 38-Jährigen endete dank einer aufmerksamen Mitarbeiterin mit einer Anzeige.

Ein Ladendieb scheiterte beim Versuch, Waren im Wert von 42 Euro zu stehlen. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov

Der Langfinger machte sich am Samstagnachmittag an den Regalen eines Einkaufsmarkts an der Lutherstraße in Weißwasser/Oberlausitz zu schaffen, wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mitteile.

Waren im Wert von rund 42 Euro hatte sich der 38-Jährige bereits in den Rucksack gestopft, doch seine kriminellen Absichten flogen auf.

Eine Mitarbeiterin beobachtete den Mann und alarmierten die Polizei, bevor der Dieb mit seiner Beute den Laden verlassen konnte.