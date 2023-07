01.07.2023 13:11 778 Ladendieb-Trio fühlt sich ungestört, doch die Polizei wartet bereits vor der Tür

In einem Einkaufsmarkt in der Zittauer Hochwaldstraße versuchten drei junge Männer (26, 29, 34) am gestrigen Freitagabend, ein paar Dinge mitgehen zu lassen.

Von Chris Pechmann

Zittau - Damit hätten die Langfinger nicht gerechnet: In einem Einkaufsmarkt in der Zittauer Hochwaldstraße versuchten drei junge Männer (26, 29, 34) am gestrigen Freitagabend, gegen 17.30 Uhr, ein paar Dinge mitgehen zu lassen. Die drei Ladendiebe rechneten scheinbar nicht damit, dass sie bereits von der Polizei erwartet werden. (Symbolbild) © Fotomontage: 123RF/fotohenk//123RF/Andriy Popov Laut den Beamten steckte das Trio mehrere Waren in ihre Rucksäcke und Tragebeutel. Dabei dachten die Diebe jedoch nicht an den örtlichen Ladendetektiv, der auch gleich die Polizei verständigte. Die schnellen Einsatzkräfte erwarteten die sicherlich überraschten Männer bereits vor dem Laden und durchsuchten sie nach dem Verlassen des Geschäfts auch gleich noch. Die drei wollten Waren im Wert von rund 260 Euro stehlen. Bei der Überprüfung fanden die Ordnungshüter bei einem der Gauner auch gleich noch ein Springmesser in der Hosentasche. Schlecht, denn: Gegen alle Beteiligten wurde dadurch letztendlich ein Strafverfahren aufgrund des Diebstahls mit Waffen eingeleitet.

