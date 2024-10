Ladendiebe packen Auto voll, ein Zeuge durchkreuzt ihren "süßen" Plan

Borken (NRW) – Schokolade, Pistazien und Thunfisch in großen Mengen hat die Polizei in Borken nach dem Tipp eines aufmerksamen Zeugen bei mutmaßlichen Ladendieben entdeckt.

Das in dem Auto aufgefundene Diebesgut hatte einen "süßen" Beigeschmack. © Kreispolizeibehörde Borken

Konkret geht es um 558 Tafeln Schokolade, 117 Packungen Pistazien, 64 Dosen Thunfisch - und weiteres Diebesgut, das Ordnungshüter am gestrigen Montagmittag gegen 13.30 Uhr in einem Auto in einem Verbrauchermarkt in der Nina-Winkel-Straße aufgespürt haben.

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, war die Aufklärung des Falls dem guten Auge eines Zeugen zu verdanken, der aufgrund des sonderbaren Verhaltens dreier Personen stutzig wurde.

Die Diebe sollen das Geschäft einzeln betreten und auch wieder verlassen haben, ohne jedoch für ihre Einkäufe zu bezahlen.

Nachdem der Zeuge die Polizei über seine Beobachtung in Kenntnis gesetzt hatte, verweilte er bis zu deren Eintreffen hinter dem Fahrzeug, in dem sich das Trio geschlossen entfernte.