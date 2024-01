Dreiste Kaufland-Kundin missbraucht Fünfjährige für ihre Diebestour

In dieser Bitterfelder Kaufland-Filiale ereignete sich am Donnerstag der Diebstahl. © imago/Steffen Schellhorn

Eine Frau (26) war am Donnerstagnachmittag in der Kaufland-Filiale in der Bitterfelder Bismarckstraße einkaufen.

Als sie sich gegen 14 Uhr an der Kasse anstellte und die Waren aufs Band legte, schob sie eine Einkaufstasche auf dem Boden vor sich her, sodass diese von der Kassiererin unbemerkt blieb.

Glücklicherweise hatte aber ein Ladendetektiv (43) die Situation beobachtet, sprach die Kundin auf ihre mutmaßliche Klau-Aktion an.

Tatsächlich handelte es sich bei den Artikeln in der Tasche um Ware aus dem Kaufland. Und nicht nur das! Sogar ihrer fünfjährigen Begleiterin steckte die 26-Jährige Lebensmittel und Getränke in den kleinen Rucksack, missbrauchte sie also für ihre Diebestour.