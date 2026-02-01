Lagerhalle in Flammen, Dach eingestürzt: Feuerwehr mit 130 Kräften im Einsatz

Sankt Augustin - Der Brand einer Lagerhalle in einem Gewerbegebiet im Ortsteil Menden hielt in der Nacht auf Sonntag die Freiwillige Feuerwehr in Sankt Augustin in Atem.

Der Brand einer Lagerhalle in Sankt Augustin sorgte am frühen Sonntagmorgen für einen Großeinsatz der örtlichen Feuerwehr. © Marius Fuhrmann

Schon beim Eintreffen der ersten Kräfte gegen 0.25 Uhr entpuppte sich die Situation als Vollbrand eines größeren Gebäudes. Der zuständige Einsatzleiter erhöhte daraufhin sofort die Alarmstufe.

Mehr als 100 Ehrenamtliche aller Sankt Augustiner Einheiten sowie die benachbarte Einheit Bonn-Geislar rückten aus, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Dabei kamen sechs C-Rohre und eine Drehleiter zum Einsatz.

Wie die Feuerwehr mitteilte, lag der Schwerpunkt zunächst darin, eine Brandausbreitung auf die angeschlossenen Gebäude zu vermeiden. In der betroffenen Halle, deren Dach größtenteils einstürzte, lagerten hauptsächlich Möbel.

Weitere Tätigkeitsfelder der eingesetzten Floriansjünger waren die Wasserversorgung durch umliegende Hydranten und die laufende Drohnenüberwachung der Einsatzstelle.

Gegen 2.30 Uhr hatten die Löschkräfte den Brand schließlich im Griff.