Mit über 130 Sachen durch die Stadt: Raser-Duo nach Verfolgung gestoppt

Ulm - Ein Mercedes -Fahrer (18) und ein BMW -Fahrer (19) in Ulm lieferten sich in der Nacht auf Sonntag ein gefährliches Autorennen.

Die Ulmer Polizei verfolgte in der Nacht auf Sonntag zwei auffällige Fahrer. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Im Rahmen gezielter Kontrollen gegen die sogenannte "Poser-Szene" fielen den Beamten gegen 1.40 Uhr zwei junge Männer auf, die mit ihren Fahrzeugen lautstark die Aufmerksamkeit auf sich zogen.

Die Polizei verfolgte die beiden Fahrer über den Bismarckring und durch den Westringtunnel in Richtung Neu-Ulm. Dabei konnten Geschwindigkeiten von deutlich über 100 Kilometern pro Stunde festgestellt werden.

Im weiteren Verlauf beschleunigten die beiden ihre Wagen sogar auf über 130 Kilometer pro Stunde. Erst kurz vor einer stationären Radarfalle im Bereich der Lärmschutzwand in Neu-Ulm bremsten die Fahrer abrupt ab.

Die Beamten konnten die Fahrzeuge kurz darauf stoppen und die Insassen kontrollieren. Die Beamten beschlagnahmten noch vor Ort beide Führerscheine sowie die Mobiltelefone der Fahrer und eines Beifahrers als Beweismittel.