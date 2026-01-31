Nur ein Glas Wasser? Mann stiehlt Portemonnaie aus Wohnung

Jena - Am Freitagabend ist es in der Jenaer Innenstadt zu einem Diebstahl aus einer Wohnung gekommen.

Unter einem Vorwand verschaffte sich ein unbekannter Mann Zugang zu einer Wohnung in der Jenaer Innenstadt und stahl ein Portemonnaie. (Symbolbild) © 123rf/franz12

Gegen 20.32 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 52-jährigen Frau in der Frauengasse. Da diese keinen Besuch erwartete, war sie über das Klingeln zunächst verwundert.

Im Hausflur des Mehrfamilienhauses bat der Mann die Geschädigte um Zettel und Stift, um angeblich einem Bekannten eine Nachricht zu hinterlassen.

Anschließend fragte er noch nach einem Glas Wasser. Die Frau kam beiden Bitten nach. Erst nachdem der Unbekannte die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie samt Inhalt fehlte.

Der Täter wird als etwa 60 Jahre alt, mit kurzen grauen Haaren, dunkler Oberbekleidung und europäischem Aussehen beschrieben.