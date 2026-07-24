Neue Details zum Raubüberfall auf Bank: Täter betrat mit Zettel und Messer die bargeldlose Filiale

Regensburg - Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Bankmitarbeiter in Regensburg laufen die Ermittlungen. Bei der Suche nach dem Motiv spielt auch ein Zettel des mutmaßlichen Täters eine Rolle.

Ein Polizist ist mit einem Diensthund im Einsatz. Bei einem Messerangriff in einer Bankfiliale in Regensburg ist ein Mann ums Leben gekommen. © Jason Tschepljakow/dpa

Der 20 Jahre alte Mann, der in Regensburg mutmaßlich einen Bankmitarbeiter umgebracht hat, sitzt unter anderem wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Das gab Staatsanwalt Thomas Schug in Regensburg bekannt. Ein von seiner Behörde beantragter Haftbefehl sei von einer Ermittlungsrichterin erlassen worden.

Es gebe derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass der Mann schuldunfähig sei. Er werde aber untersucht. Drogen seien bei dem 20-Jährigen nicht gefunden worden, sagte Polizei-Einsatzleiter Erwin Frankl.

Der bei dem Messerangriff in Regensburg getötete Bankmitarbeiter war nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wohl ein Zufallsopfer des 20-Jährigen. Das Motiv des mutmaßlichen Täters sei bislang noch "relativ unklar", sagte Robert Fuchs von der Kriminalpolizei Regensburg bei der Pressekonferenz.

Der mutmaßliche Angreifer habe einen Zettel in der Bank dabeigehabt, auf dem etwas von einem Überfall und einem Bankraub gestanden habe, sagte Fuchs. Dann habe er ein Küchenmesser in die Luft gehalten, sei an dem Tresen vorbei zu dem Mitarbeiter gegangen und habe mehrfach auf den Bankmitarbeiter eingestochen. Danach habe sich der Angreifer in andere Räume zurückgezogen.

Bargeld hätte der 20-Jährige in der Filiale laut Polizei ohnehin nicht erbeuten können. Es handle sich um eine bargeldlose Filiale.