Langfinger bekommt Hausverbot, dann stopft er seine Taschen schon wieder voll

Mannheim - Dieser Langfinger hatte großes Verlangen nach Süßem! 45 Tafeln Schokolade sowie Backwaren soll ein Mann in einem Mannheimer Supermarkt gestohlen haben. Das Diebesgut beläuft sich auf einen niedrigen Wert im dreistelligen Bereich.

Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt nahmen den Mann in Gewahrsam. Während der Überprüfung des Mannes kam ans Tageslicht, dass der Tatverdächtige auch noch von einer Behörde zur Ermittlung seines Aufenthaltsorts ausgeschrieben war.

Laut Polizeiangaben packte er 45 Tafeln Schokolade sowie Backwaren in seinen Rucksack und wollte den Markt klammheimlich und ohne zu bezahlen verlassen. Doch seine Rechnung ging nicht auf!

Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag gegen 15.35 Uhr. Ein 35-Jähriger hatte einen Einkaufsmarkt in den Quadraten Q6 6 aufgesucht.

Am gestrigen Dienstag wanderte der Mann, der schon hinlänglich wegen ähnlicher Straftaten polizeibekannt ist, in Haft. Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt dauern an.