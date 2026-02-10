Lappen weg! Betrunkener Autofahrer kracht in Vorgarten

Hermsdorf - Im Saale-Holzland-Kreis ist am Montagnachmittag ein Autofahrer in einem Vorgarten gelandet.

Das Messgerät zeigte einen Wert von 1,95 Promille an. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Wie die Polizei berichtet, war der 59-Jährige aus Richtung Hermsdorf kommend in Richtung Trotz, einem Ortsteil von Serba, unterwegs, als der Unfall passierte.

Den Angaben nach war er über die Bankette gefahren und war mutmaßlich durch starkes Gegenlenken nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge durchbrach das Auto einen Zaun, rammte einen Telefonmast und blieb mit dem Fahrzeugheck in einem Bach eines Vorgartens stehen.

Wie sich anschließend herausstellte, hätte der 59-Jährige gar nicht hinterm Steuer sitzen dürfen, denn er war betrunken. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,95 Promille an.

Der Mann wurde daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleitet. Bei dem Unfall wurde ein Sachschaden von über 2000 Euro verursacht. Der Autofahrer selbst blieb unverletzt.