Lastwagen-Fahrer hat "big problem": Polizei verhängt drastisches Bußgeld

In Südosthessen kontrollierte die Polizei routinemäßig einen Lastwagen: Sowohl gegen den Fahrer (35) als auch gegen die Spedition wurden hohe Bußgelder verhängt. (Symbolbild) © Montage: 123RF/aprior, Arnulf Stoffel/dpa

"I have a big problem on my card", gestand der Lkw-Fahrer auf Englisch und übergab zugleich die Fahrerkarte, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Mittwochmorgen mitteilte.

Ein Blick auf die Karte genügte den Beamten, um zu erfassen: Es war "ein ernstes Problem, das schnell auch gefährlich werden kann", wie ein Sprecher erklärte.

Als die Polizei den Lastwagen einer türkischen Spedition am Montagvormittag nahe Rodgau-Weiskirchen kontrollierte, hatte der Fahrer von weniger als 48 Stunden "insgesamt 23 Stunden und 25 Minuten hinter dem Steuer verbracht", wie es weiter hieß.

Die längste Pause habe dabei gerade einmal fünf Stunden gedauert, "deutlich zu kurz, um den gesetzlichen Ruhezeiten zu entsprechen".

Infolgedessen habe der 35-Jährige auch sichtlich erschöpft gewirkt, als er von den Polizisten kontrolliert wurde.