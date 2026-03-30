Laute Explosion reißt Bewohner aus dem Schlaf: Polizei ermittelt, Fahndung ohne Erfolg
Von Tamara Wegbahn
Bonn - Eine laute Explosion hat in der Nacht zum Montag (30. März) die Bewohner eines Einfamilienhauses in Bonn aus dem Schlaf gerissen. Dies teilte die Polizei mit.
Demnach hatte es an der Haustür eines Reihenhauses eine so starke Explosion gegeben, dass sowohl die Tür als auch Bereiche im Inneren des Hauses beschädigt wurden.
Die Bewohner des Hauses blieben den Angaben zufolge unverletzt.
Eine erste Fahndung blieb am frühen Morgen ohne Erfolg, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst völlig unklar.
Titelfoto: Alexander Franz