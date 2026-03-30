Laute Explosion reißt Bewohner aus dem Schlaf: Polizei ermittelt, Fahndung ohne Erfolg

Bonn - Eine laute Explosion hat in der Nacht zum Montag (30. März) die Bewohner eines Einfamilienhauses in Bonn aus dem Schlaf gerissen. Dies teilte die Polizei mit.

Die Polizei ermittelt nach einer lauten Explosion in Bonn © Alexander Franz

Demnach hatte es an der Haustür eines Reihenhauses eine so starke Explosion gegeben, dass sowohl die Tür als auch Bereiche im Inneren des Hauses beschädigt wurden.

Die Bewohner des Hauses blieben den Angaben zufolge unverletzt.