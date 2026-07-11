Lauter Knall in der Nacht: Explosion hinter Polizeiwache

Overath - Hinter einer Polizeiwache in Overath-Untereschbach hat es am Samstagmorgen eine Explosion gegeben.

Die Polizei und der Staatsschutz suchen inzwischen nach den Tätern, die die Explosion herbeigeführt haben. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Der Polizei zufolge laufe derzeit die Suche nach den Übeltätern - das teilten die Beamten am Samstagabend mit.

Demnach soll es gegen 5.15 Uhr im Bereich der Straße "Am Lüderich" geknallt haben. Unmittelbar danach entdeckten Polizisten Reste einer zerbrochenen Glasflasche und mehrere Nägel.

Durch die Explosion wurde die Hintertür der Polizeiwache beschädigt. Auch ein Terrassendach eines gegenüberliegenden Wohnhauses ging bei dem Vorfall zu Bruch.

Von mutmaßlichen Tätern fehlt derweil jede Spur - der Staatsschutz hat die Arbeit allerdings aufgenommen.