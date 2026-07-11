Busfahrt eskaliert: Schwangere angegriffen und vom Fahrer beleidigt

Donauwörth - Eine schwangere Frau ist am Freitagnachmittag in einem Linienbus in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) von einer Unbekannten und vom Busfahrer beleidigt und angegriffen worden. Laut Polizei wollte sie ihren Sitzplatz nicht aufgeben.

Auch der Busfahrer beleidigte die schwangere Frau. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Eine unbekannte, den Polizeiangaben zufolge etwa 50- bis 60-jährige Frau, forderte demnach die Schwangere auf, von ihrem Prioritätssitz aufzustehen.

Weil die schwangere Frau der Aufforderung nicht nachging, soll die Unbekannte sie am Arm gepackt und versucht haben, vom Sitz zu ziehen. Dann habe sich die Unbekannte bei anderen Menschen im Bus negativ über die schwangere Frau geäußert.

Auch der Busfahrer soll die Frau aufgefordert haben, ihren Sitzplatz zu verlassen. Als sie wieder auf ihre Schwangerschaft hinwies, soll er sie ebenfalls beleidigt haben.

Gegen den 55-jährigen Busfahrer aus Bulgarien werde wegen des Verdachts der Beleidigung ermittelt.