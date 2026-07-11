Er wollte nur Streit schlichten: 18-Jähriger wird vor Bar mit Schlagring attackiert
Berlin – Ein nächtlicher Streit vor einer Bar in Berlin-Mitte ist für einen 18-Jährigen im Krankenhaus geendet.
Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte am frühen Samstagmorgen gegen 3.40 Uhr in die Rathausstraße gerufen. Ein Besucher der Bar hatte beobachtet, wie sich zwei Männer vor dem Lokal stritten.
Als der 18-Jährige versuchte, den Streit zu schlichten, eskalierte die Situation. Einer der beiden Kontrahenten soll plötzlich einen Schlagring gezogen und dem jungen Mann damit mehrfach ins Gesicht geschlagen haben.
Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen.
Der Streitschlichter erlitt eine Platzwunde im Gesicht und klagte zudem über Kopfschmerzen. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung hat ein Fachkommissariat der Polizei übernommen. Von den flüchtigen Tatverdächtigen fehlt bislang jede Spur.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa