Deutscher Landwirt tot (†46) in seinem Haus in der Türkei gefunden: Mordkommission ermittelt

Antalya (Türkei)/Winningen - Ein 46 Jahre alter Landwirt aus dem rheinland-pfälzischen Winningen ist in seinem Haus in der türkischen Hafenmetropole Antalya tot aufgefunden worden. Die Umstände sind noch völlig unklar. Auch eine Straftat kann nicht ausgeschlossen werden.

Der Deutsche aus dem Landkreis Mayen-Koblenz hatte sich das Haus in der Türkei erst vor Kurzem gekauft. (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa

Das zuständige Auswärtige Amt bestätigte gegenüber der "Mitteldeutschen Zeitung" die Berichte inzwischen.

Demnach kümmern sich die Mitarbeiter des deutschen Konsulats in Antalya um den Fall und stehen in engem Austausch mit den Angehörigen des Verstorbenen.

Nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur "İhlas" hatte der Mann erst vor einigen Monaten ein Haus im historischen Stadtviertel Kaleiçi im Bezirk Muratpaşa gekauft.

Seine Lebensgefährtin soll ihn dort leblos entdeckt haben, nachdem sie von einer Reise zurückgekehrt war. Alarmierte Rettungskräfte konnten dem 46-Jährigen nicht mehr helfen und stellten nur noch seinen Tod fest.