Lauter Knall in Weimar: Täter sprengen Kippenautomat
Weimar - Im Süden von Weimar wurden am Sonntagmorgen mehrere Anwohner von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen.
Unbekannte hatten kurz nach 4 Uhr im Stadtteil Legefeld/Holzdorf einen Zigarettenautomaten gesprengt, wie die Polizei am Montag erklärte.
Der oder die Täter flüchteten anschließend mit den gestohlenen Zigaretten und Bargeld.
Die Beamten rückten mit mehreren Streifenfahrzeugen aus, konnte die Automatensprenger jedoch nicht erwischen.
Der Tatort wurde von der Kripo untersucht, die Ermittlungen laufen. Um die Unbekannten zu finden, geht die Polizei mehreren Hinweisen von Zeugen nach.
Titelfoto: 123RF/jarretera