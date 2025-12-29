Lauter Knall in Weimar: Täter sprengen Kippenautomat

Weimar - Im Süden von Weimar wurden am Sonntagmorgen mehrere Anwohner von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen.

Die Täter konnten mit ihrer Beute entkommen. (Symbolfoto) © 123RF/jarretera

Unbekannte hatten kurz nach 4 Uhr im Stadtteil Legefeld/Holzdorf einen Zigarettenautomaten gesprengt, wie die Polizei am Montag erklärte.

Der oder die Täter flüchteten anschließend mit den gestohlenen Zigaretten und Bargeld.

Die Beamten rückten mit mehreren Streifenfahrzeugen aus, konnte die Automatensprenger jedoch nicht erwischen.