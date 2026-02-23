Lautes Geschrei ruft Polizei auf den Plan: Mehrere Verletzte nach Schlägerei

Hemau - Bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen sind in Hemau (Landkreis Regensburg) mehrere Menschen verletzt worden.

Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei in Hemau. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach Angaben der Polizei gerieten am Sonntag knapp ein Dutzend Menschen aneinander. Sie sollen sich wiederholt ins Gesicht geschlagen, bedroht und beleidigt haben.

Im Laufe der Auseinandersetzung wurde auch ein Auto beschädigt. Einer der Verdächtigen soll noch auf der Flucht sein. Zeugen hatten zuvor laute Schreie gehört und die Polizei gerufen.

Drei Beteiligte sollen nach der Schlägerei selbstständig zu einem Arzt gegangen sein.