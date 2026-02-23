Lautes Geschrei ruft Polizei auf den Plan: Mehrere Verletzte nach Schlägerei
Von Marcel Gnauck
Hemau - Bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen sind in Hemau (Landkreis Regensburg) mehrere Menschen verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei gerieten am Sonntag knapp ein Dutzend Menschen aneinander. Sie sollen sich wiederholt ins Gesicht geschlagen, bedroht und beleidigt haben.
Im Laufe der Auseinandersetzung wurde auch ein Auto beschädigt. Einer der Verdächtigen soll noch auf der Flucht sein. Zeugen hatten zuvor laute Schreie gehört und die Polizei gerufen.
Drei Beteiligte sollen nach der Schlägerei selbstständig zu einem Arzt gegangen sein.
Die Hintergründe der Auseinandersetzung blieben zunächst unklar. Die Vernehmungen aller Beteiligten werde noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, sagte ein Polizeisprecher.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa