Lebensbedrohlich verletzt: 18-Jährige nach Simson-Crash in Klinik

Rötha - Einer 18-jährigen Simson-Fahrerin wurde am Mittwochmorgen im Röthaer Ortsteil Espenhain die Vorfahrt genommen. Durch den darauffolgenden Crash verletzte sich die Jugendliche lebensbedrohlich.

Unter anderem die Feuerwehr war vor Ort. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Oelzschau

Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 49-Jährige gegen 7.15 Uhr mit ihrem VW auf der Hugo-Joachim-Straße. Auf Höhe der Leipziger Straße wollte sie dann nach links abbiegen.

Das Tragische: Dabei übersah sie die 18-jährige Simson-Fahrerin, welche von links kam und Vorfahrt hatte.

Der Crash war nicht mehr zu vermeiden.

Die Teenagerin kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wird.

"Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 13.000 Euro", so Polizeisprecherin Susanne Lübcke.