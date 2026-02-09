Lebensgefährlich verletzt: Autofahrer kracht frontal gegen Baum

Heldburg - Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntag in Heldburg (Landkreis Hildburghausen) ereignet.

In einem Rettungshubschrauber wurde der Autofahrer (63) in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Ein 63-Jähriger war in einer Rechtskurve auf der Kreisstraße zwischen den Ortsteilen Albingshausen und Gompertshausen aus bislang noch ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Autofahrer krachte im Anschluss frontal gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste den lebensgefährlich verletzten Mann aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde danach per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des schrottreifen Autos.