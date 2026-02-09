Polizisten schieben Opel Astra aus dem Straßengraben

Unstruttal - In Unstruttal (Unstrut-Hainich-Kreis) hat die Polizei am vergangenen Dienstag (3. Februar) die Muskeln spielen lassen.

Die Polizisten packten an und schoben den Opel aus dem Graben. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Am Montag (9. Februar) teilten die Beamten ihre erlebte Geschichte mit der Öffentlichkeit.

Den Angaben nach waren die Polizisten auf der Rückfahrt von einer Fortbildung in Nordhausen, als ihnen auf der Landstraße 1015 zwischen den Ortstteilen Eigenrode und Dachrieden ein Opel Astra im Straßengraben aufgefallen war.

Wie die Einsatzkräfte erklärten, war ein Auto im Schnee stecken geblieben. Die Fahrerin hatte sich bei den winterlichen Straßenverhältnissen festgefahren und kam nicht mehr von der Stelle.

Die Polizisten hielten an und räumten den Schnee rund um den Opel beiseite. Zusammen mit weiteren Verkehrsteilnehmern, die in der Zwischenzeit angehalten hatten, wurde ein Fahrweg freigeschaufelt.