Opfer oder Täter? Auseinandersetzung im Erzgebirge wirft Fragen auf

Von Nina Glober

Schwarzenberg - Am Sonntagnachmittag wurde ein 39-jähriger Mann offenbar in seiner Wohnung in Schwarzenberg (Erzgebirge) von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und verletzt. Doch die eigentlichen Angreifer stellten den Vorfall ganz anders dar und präsentierten eine Schreckschusswaffe - vom 39-Jährigen?

Bereits am Wochenende kam es in Schwarzenberg zu einer Attacke, bei der eine Frau verletzt wurde. © Sven Gleisberg Gegen 15 Uhr wurde die Polizei von einer Zeugin in die Erzstraße gerufen. Dort stand der 39-Jährige zuvor an seinem geparkten Auto, als er von Jugendlichen bepöbelt sein soll. Um der Konfrontation aus dem Weg zu gehen, sei er daraufhin in seine unweit entfernte Wohnung gegangen. Wie der 39-jährige Deutsche gegenüber der Polizei berichtete, habe es kurze Zeit später an seiner Wohnungstür geklingelt, wo die Jugendlichen auf ihn warteten und unvermittelt auf ihn einschlugen und -traten. Polizeimeldungen Unverpackt und ohne Kühlung: Polizei zieht Ekelfleisch-Transport aus dem Verkehr Anschließend flüchtete die Gruppierung und ließ den Mann verletzt zurück. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die alarmierten Beamten konnten die Angreifer im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen im Umfeld zunächst nicht mehr stellen.

Ausländerfeindliche Beleidigung und Bedrohung mit Schreckschusswaffe