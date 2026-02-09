Mehrere Jugendliche im Erzgebirge sexuell belästigt

Stollberg - Für einen 30-Jährigen endete der Sonntag in Stollberg ( Erzgebirge ) im Polizeigewahrsam.

In Stollberg musste ein 30-Jähriger nach sexueller Belästigung in Gewahrsam genommen werden. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Was war passiert? Ein Passant rief am Abend die Polizei, nachdem er einen Mann gesehen hatte, der mehrere Jugendliche an einem Wartehäuschen in der Bahnhofstraße belästigt hatte.

"Der bis dato Unbekannte soll die fünfköpfige Gruppierung an den Händen gestreichelt und darüber hinaus einem der Jugendlichen einen Kuss auf die Hand gegeben haben. Einen weiteren Jugendlichen berührte er unsittlich am Gesäß", teilte die Polizei am Montag mit.

Polizisten trafen den 30-jährigen Ungarn am Ort des Geschehens an. Dort befanden sich auch noch drei der Geschädigten (3x w/14), die den Vorfall bestätigten. Zwei weitere Betroffene (m/15, m/16) waren schon weg.

Wegen des Tatverdächtigen hatte es bereits eine Stunde zuvor einen Polizeieinsatz gegeben. "Ein Pkw-Fahrer (42) hatte die Beamten alarmiert, als der Mann unvermittelt auf die Hohensteiner Straße trat und den 42-Jährigen zu einer Vollbremsung seines Pkw nötigte", so die Polizei weiter.