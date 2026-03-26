Lebensgefahr! 27-Jähriger auf offener Straße niedergestochen
Von Helge Toben
Wuppertal - Ein 27-Jähriger ist am Mittwochabend (25. März) in Wuppertal bei einem Streit mit einer Personengruppe lebensgefährlich verletzt worden.
Er kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert, wie ein Polizeisprecher sagte.
Über die Hintergründe der Auseinandersetzung am Mittwochabend wurde zunächst nichts bekannt.
Der 27-Jährige sei noch nicht vernehmungsfähig, sagte Staatsanwalt Patrick Scheffels Penders.
Eine Tatwaffe sei noch nicht gefunden worden. Unklar sei auch noch, wie viele Personen der Gruppe angehört hätten, so der Staatsanwalt weiter.
Titelfoto: Christoph Petersen