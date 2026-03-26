Lebensgefahr! 27-Jähriger auf offener Straße niedergestochen

Nach einem Streit mit einer Gruppe schwebt ein 27-Jähriger in Lebensgefahr. Die Polizei sucht nach der Tatwaffe und ermittelt zu den Hintergründen.

Von Helge Toben

Wuppertal - Ein 27-Jähriger ist am Mittwochabend (25. März) in Wuppertal bei einem Streit mit einer Personengruppe lebensgefährlich verletzt worden. 

Bei einem Streit in Wuppertal ist ein 27-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.
Bei einem Streit in Wuppertal ist ein 27-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.  © Christoph Petersen

Er kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert, wie ein Polizeisprecher sagte. 

Über die Hintergründe der Auseinandersetzung am Mittwochabend wurde zunächst nichts bekannt.

Der 27-Jährige sei noch nicht vernehmungsfähig, sagte Staatsanwalt Patrick Scheffels Penders. 

Eine Tatwaffe sei noch nicht gefunden worden. Unklar sei auch noch, wie viele Personen der Gruppe angehört hätten, so der Staatsanwalt weiter.

Titelfoto: Christoph Petersen

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