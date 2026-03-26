Lebensgefahr! 27-Jähriger auf offener Straße niedergestochen

Wuppertal - Ein 27-Jähriger ist am Mittwochabend (25. März) in Wuppertal bei einem Streit mit einer Personengruppe lebensgefährlich verletzt worden.

Bei einem Streit in Wuppertal ist ein 27-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. © Christoph Petersen

Er kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert, wie ein Polizeisprecher sagte.

Über die Hintergründe der Auseinandersetzung am Mittwochabend wurde zunächst nichts bekannt.

Der 27-Jährige sei noch nicht vernehmungsfähig, sagte Staatsanwalt Patrick Scheffels Penders.