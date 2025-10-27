Lebensgefahr! Verletzter Mann verschwindet aus Wiesbadener Klinik und wird vermisst

Wiesbaden - Seit Sonntagnachmittag sucht die Polizei Wiesbaden nach dem 35-jährigen Robert Dyjak. Der Mann war wegen einer schweren Kopfverletzung in einem Krankenhaus behandelt worden, verließ die Einrichtung jedoch eigenmächtig und schwebt in akuter Lebensgefahr.

Der 35 Jahre alte und lebensbedrohlich verletzte Robert Dyjak gilt seit Sonntag als vermisst. Zuletzt wurde er in Wiesbaden gesehen. © Montage: Polizei: 123rf/huettenhoelscher, Polizeipräsidium Westhessen

Nach Polizeiangaben hatte Dyjak die Klinik in der Ludwig-Erhard-Straße am 26. Oktober gegen 17.30 Uhr verlassen - trotz eindringlicher ärztlicher Warnungen.

Seitdem gilt der 35-Jährige als vermisst. Laut Einschätzung der Ärzte besteht für ihn akute Lebensgefahr, wenn er nicht dringend medizinisch versorgt wird.

Robert Dyjak ist etwa 1,80 Meter groß, von normaler Statur und hat kurze braune Haare.

Er wirkt osteuropäisch und trägt auffällige Tätowierungen an Hals, Brust, Rücken und Händen.

Der Vermisste hält sich nach bisherigen Erkenntnissen häufig am Platz der Deutschen Einheit sowie in der Dotzheimer Straße auf.