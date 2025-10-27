Van-Fahrer nötigt 37-Jährigen auf Autobahn und prügelt dann auf das Auto ein

Leipzig - Ein 37-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag erst von einem Unbekannten bedrängt und ausgebremst. Der Mann schlug und trat danach gegen das Auto, bevor er flüchtete. Wer hat die Situation beobachtet?

Die Situation begann damit, dass der Van-Fahrer drängelte. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, war der 37-Jährige gegen 17.35 Uhr auf der B6 und der A14 in Richtung Magdeburg unterwegs.

Im Bereich einer Baustelle fuhr ein schwarzer Van ihm immer wieder dicht auf. Nachdem er es geschafft hatte, den 37-Jährigen zu überholen, bremste er ihn mehrfach aus.

Als beide Fahrzeuge an der Anschlussstelle Leipzig-Ost auf die B6 fuhren, eskalierte die Situation.

Der Drängler stellte sein Auto auf beide Fahrspuren und blockierte die Straße. Er stieg aus und trat und schlug gegen das Auto des 37-Jährigen, bevor er flüchtete. Es entstand Schaden von rund 500 Euro.