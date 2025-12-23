 3.438

Leblose Person nach Wohnungsbrand gefunden

Tragischer Einsatz am Dienstagnachmittag in Crimmitschau. Bei einem Wohnungsbrand wurde eine leblose Person gefunden.

Von Sarah Fuchs

Crimmitschau - Tragischer Einsatz am Dienstagnachmittag in Crimmitschau (Landkreis Zwickau). Bei einem Wohnungsbrand wurde eine leblose Person gefunden.

Bei den Löscharbeiten wurde eine leblose Person gefunden. (Symbolbild)
Bei den Löscharbeiten wurde eine leblose Person gefunden. (Symbolbild)  © David Inderlied/dpa

Ein Tag vor Weihnachten wurden die Einsatzkräfte in den Ortsteil Gablenz gerufen. In einer Wohnung auf dem Lauenhainer Weg war ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, war bereits aus der Ferne eine massive Rauchwolke zu sehen.

Große Betroffenheit bei den Kameraden der Feuerwehren Crimmitschau und Gablenz. Beim Betreten der brennenden Wohnung wurde ein Bewohner leblos aufgefunden.

Zwei weitere Bewohner wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung im Rettungswagen untersucht.

Ein Brandursachenermittler ist bereits vor Ort und hat die Untersuchungen zum Brand und dessen Ursachen aufgenommen.

Das brandbetroffene Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

